Nike LD-1000
男子运动鞋
20% 折让
Nike LD-1000 男子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。Nike 知名之作，深受鞋迷喜爱，为你而来。
- 显示颜色： 黑/奶白 II/暗褐/黑
- 款式： IQ1124-002
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿
- 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
