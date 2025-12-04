Nike LD-1000 x Stranger Things 怪奇物语系列女子运动鞋忠实再现《怪奇物语》终季 Erica Sinclair 所穿的运动鞋，让你轻松拥有荧幕角色同款。后跟饰片及鞋垫饰有灵感来自于颠倒世界的标识，随鞋附有的专属包装和四枚徽章套装，将霍金斯小镇的神秘能量带入你的日常。

显示颜色： 梦幻紫红/科技紫/黑/欧皮特黄

款式： IM3887-500