 
Nike LD-1000 By You 专属定制女子运动鞋 - 多色/多色

Nike LD-1000 By You

专属定制女子运动鞋

¥949

Nike LD-1000 By You 专属定制女子运动鞋首次亮相于 1977 年，采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。 这款备受喜爱的鞋型以可定制版本回归，让你随心设计，打造适合日常穿着的专属鞋款。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ5967-900

基本材料

从皮革与织物鞋面开始， 任选丰富配色，还可定制耐克勾标志与后饰片。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择， 尽情发挥你的创造力！

秀出自我

每个后饰片可添加名字首字母、 昵称、 或其他个人信息， 至多 3 个字符，助你展现个性风采。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，打造出众耐穿性和透气贴合体验
  • 华夫格外底，塑就人气复古外观

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
