黑/帆白/橡皮浅褐/英雄蓝
高射炮橄榄绿/帆白/黑/泡沫粉
甜菜红/帆白/黑/亚紫粉
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike LD-1000 SE 男子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时， 如今以复古设计搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。


Nike LD-1000 SE 男子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时， 如今以复古设计搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。

其他细节

  • 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿
  • 华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 低帮版型
  • 加垫鞋口
  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 黑/帆白/橡皮浅褐/英雄蓝
  • 款式： HV4455-001

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。