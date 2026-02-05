Nike LD-1000 Suede
女子运动鞋
10% 折让
Nike LD-1000 Suede 女子运动鞋采用醒目的层次感后跟设计，旨在为长跑运动员提供有力支撑。该鞋款早在 1977 年就风靡一时，如今以复古外观搭配华夫格外底，塑就非凡舒适体验，堪称日常穿搭佳选。
- 显示颜色： 图腾黑紫/帆白/橡皮浅褐/浅矿石紫
- 款式： IO9596-500
其他细节
- 皮革鞋面结合翻毛皮细节，经久耐穿
- 华夫格外底，塑就人气复古外观
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
