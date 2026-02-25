LeBron
詹姆斯男子仿丝绒全长拉链开襟篮球连帽衫
20% 折让
LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron 詹姆斯男子仿丝绒全长拉链开襟篮球连帽衫采用宽松版型搭配柔软仿丝绒面料，塑就精致篮球格调，彰显詹皇风范。
- 显示颜色： 王朝紫
- 款式： IM0636-525
LeBron
20% 折让
LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron 詹姆斯男子仿丝绒全长拉链开襟篮球连帽衫采用宽松版型搭配柔软仿丝绒面料，塑就精致篮球格调，彰显詹皇风范。
其他细节
- 柔软仿丝绒面料，缔造柔和光泽感
- 网眼布里料，清爽舒适
- 金色装饰、皇冠标志和内侧压纹标签，旨在致敬勒布朗在篮球界的非凡地位
产品细节
- 右侧插手口袋内置拉链口袋
- 右袖口饰有刺绣耐克勾勾标志
- 面料/连帽里料：75% 棉/23% 聚酯纤维/2% 氨纶。网眼布：100% 聚酯纤维
- 可机洗
- 显示颜色： 王朝紫
- 款式： IM0636-525
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。