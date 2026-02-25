LeBron
LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Nike 詹姆斯男子仿丝绒长裤采用宽松版型和柔软非凡的仿丝绒面料，结合网眼布里料，塑就精致篮球格调，彰显詹皇风范。
- 显示颜色： 王朝紫
- 款式： IF1564-525
其他细节
- 仿丝绒面料柔软非凡，略带结构感，缔造出众质感
- 金属抽绳头饰有金色王冠图案，旨在向勒布朗致敬
产品细节
- 弹性腰部搭配抽绳
- 侧边口袋设计
- 开放式裤脚设计
- 面料：75% 棉/23% 聚酯纤维/2% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
