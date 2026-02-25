 
LeBron Nike 詹姆斯男子仿丝绒长裤 - 王朝紫

LeBron

Nike 詹姆斯男子仿丝绒长裤

20% 折让

LeBron 签名系列专为篮球精英而生，旨在向勒布朗在篮球界的霸主地位致敬。LeBron Nike 詹姆斯男子仿丝绒长裤采用宽松版型和柔软非凡的仿丝绒面料，结合网眼布里料，塑就精致篮球格调，彰显詹皇风范。


  • 显示颜色： 王朝紫
  • 款式： IF1564-525

其他细节

  • 仿丝绒面料柔软非凡，略带结构感，缔造出众质感
  • 金属抽绳头饰有金色王冠图案，旨在向勒布朗致敬

产品细节

  • 弹性腰部搭配抽绳
  • 侧边口袋设计
  • 开放式裤脚设计
  • 面料：75% 棉/23% 聚酯纤维/2% 氨纶。里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
