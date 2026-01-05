 
LeBron 詹姆斯男子篮球短裤 - 帆白/暗队红

LeBron

詹姆斯男子篮球短裤

25% 折让

穿上 LeBron 詹姆斯男子篮球短裤，致敬詹皇风范。双层网眼布呈现出众的挺括质感，腰部内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。


  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3395-133

LeBron

25% 折让

穿上 LeBron 詹姆斯男子篮球短裤，致敬詹皇风范。双层网眼布呈现出众的挺括质感，腰部内侧“FOREVER KING”标签展现詹皇长久以来主宰赛场的威猛球风。

其他细节

  • 双层网眼布，透气耐穿
  • 抽绳头凸显勒布朗的球衣号码，搭配“LBJ”和王冠标志
  • 拉链口袋，帮助安全存储基本物件

产品细节

  • 弹性腰部搭配平整抽绳设计
  • 刺绣耐克勾勾标志
  • 刺绣勒布朗王冠标志
  • 面料/里料：100% 聚酯纤维
  • 可机洗
  • 显示颜色： 帆白/暗队红
  • 款式： HV3395-133

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。