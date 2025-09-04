LeBron XXII EP

¥1,499

勒布朗仍会继续保持高水平的竞技状态，展现迅疾敏捷风采，在开放场地上成为对手心中噩梦般的存在。但即使是勒布朗，在全力冲刺时也需要支持。于是，焕新打造的 LeBron XXII EP 詹姆斯男子篮球鞋便应运而生。鞋鞍翼设计为中足提供出众稳定性，与后跟和前足 Air Zoom 缓震配置相辅相成，助力詹皇不断推动篮球运动向前发展。该版本旨在致敬勒布朗钟爱的棋盘游戏，以及他夜以继日不懈训练的敬业态度。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

出众支撑，迅疾表现 前足大号 Air Zoom 缓震配置，塑就出众回弹性能。出众能量回馈，塑就回弹缓震的迅疾变向表现；自然贴合双足，营造灵动自如的球场脚感。后跟搭载 Air Zoom 缓震配置，兼具回弹缓震与出色支撑。 稳固抓附 中底融入坚固塑料稳定片，巧搭鞍翼设计，有助稳固双足。 柔软舒适 泡绵中底提供出色回弹缓震，触感柔软，近地设计塑就出众触地脚感。