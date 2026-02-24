LeBron XXIII

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 这款 LeBron XXIII 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。灵感源自备受争议但无人效仿的“The Decision”，助力篮球运动员缔造出众表现。

正确的决定

无论世人如何评说，无可争议的是，“The Decision”引领勒布朗走向了最终目标——冠军。金色装饰呼应着夺冠的荣耀。鞋面采用皇冠形状设计，呼应了勒布朗在加盟迈阿密之前的心态。粉色部分呼应勒布朗宣布前往南海岸效力时所穿的红白格子衬衫。鞋款采用局部内靴设计，缔造出众的性能表现。鞋带配有金色金属鞋带头。

任意统治

LeBron XXIII 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。