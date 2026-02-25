LeBron XXIII

¥889 ¥999 11% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII “蝉联霸业”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。此鞋款旨在致敬詹皇第二枚总冠军戒指，铭刻詹皇传奇中那些载入史册的夺冠时刻。

再战，再赢

一枚冠军戒指足以让你跻身传奇之列。但当勒布朗完成两连冠伟业时，年仅二十八岁，而且面对的还是历史级王朝球队？那一刻，传奇真正永垂不朽。该鞋款设计重现了迈阿密的浪涌激情，鞋面饰以连绵的棕榈树图案。后跟外侧反向耐克勾标志与鞋面内侧皇冠标识等细节，无不处处致敬勒布朗热火时期的经典战靴。

任意统治

LeBron XXIII 詹姆斯“蝉联霸业”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII 詹姆斯“蝉联霸业”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII 詹姆斯“蝉联霸业”大童篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。