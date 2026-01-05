LeBron XXIII "Bubble Boy" EP

¥1,259 ¥1,399 10% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Bubble Boy" EP 詹姆斯“园区冠军”男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。该鞋款旨在致敬勒布朗在泡泡园区赢取的第四座总冠军奖杯。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

金星加冕

鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。但他以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。鞋面采用银色光泽感设计，复刻气泡表面的流光溢彩。外侧耐克勾标志皆精心雕琢，象征勒布朗奋力赢得的第 4 枚总冠军戒指。点缀其间的紫色色泽，正是为致敬他率领球队斩获队史的第 17 座总冠军。

任意统治

LeBron XXIII "Bubble Boy" EP 詹姆斯“园区冠军”男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Bubble Boy" EP 詹姆斯“园区冠军”男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII "Bubble Boy" EP 詹姆斯“园区冠军”男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。