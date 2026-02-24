LeBron XXIII Elite EP

¥1,599

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII Elite EP 詹姆斯男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。灵感源自备受争议但无人效仿的“The Decision”，助力篮球运动员缔造出众表现。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

正确的决定

“决定”是勒布朗职业生涯的转折点，最终引领他实现了终极目标——夺冠。金色点缀，呼应他所获得的荣耀。鞋面图案为王冠形状，象征着未能决定去向的詹皇。粉色调的运用，微妙呼应了勒布朗当年宣布将天赋带往南滩时所穿的红白格纹纽扣衬衫。鞋款采用局部内靴设计，有助提升设计感。

任意统治

LeBron XXIII Elite EP 詹姆斯男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII Elite EP 詹姆斯男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII Elite EP 詹姆斯男子篮球鞋采用工艺提花鞋面和高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。