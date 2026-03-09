LeBron XXIII EP

¥1,209 ¥1,399 13% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII EP 詹姆斯“天选之子”男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。这款特别的设计，致敬勒布朗以 17 岁天才之姿首登全球知名体育杂志封面的历史瞬间。自那一刻起，身披 23 号战袍的他便聚焦了全世界的目光，众人皆欲见证这位天选之子将如何兑现旷世天赋。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

詹皇降临

勒布朗从不畏惧聚光灯。即使在少年时期，肩负着全世界的期待，他也毫不退缩，迎难而上，勇敢拥抱挑战。这位从阿克伦走出的少年，用实力和坚持，走出了通往荣耀的道路。白色基调点缀墨绿与金色，致敬詹皇的母校。鞋面棋子元素铭记那群伴他成长的发小，他们是他人生棋局中的重要角色，在赛场内外始终伴他前行，共同书写属于“詹皇”的传奇篇章。

任意统治

LeBron XXIII EP 詹姆斯“天选之子”男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII EP 詹姆斯“天选之子”男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII EP 詹姆斯“天选之子”男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。