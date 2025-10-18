LeBron XXIII “From This Point Forward”

¥889 ¥999 11% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。这款 LeBron XXIII "From This Point Forward" 詹姆斯“天选之子”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。这款特别的设计，致敬勒布朗以 17 岁天才之姿首登全球知名体育杂志封面的历史瞬间。自那一刻起，身披 23 号战袍的他便聚焦了全世界的目光，众人皆欲见证这位天选之子将如何兑现旷世天赋。

詹皇降临

勒布朗自登台之日便无愧于万众期待。白色基调点缀墨绿与金色，致敬詹皇高中时代的荣耀色彩。鞋面棋子元素铭记那群伴他成长的发小，这些人生棋局中的重要角色，始终在他赛场内外演绎着君臣相携的传奇。

任意统治

LeBron XXIII "From This Point Forward" 詹姆斯“天选之子”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "From This Point Forward" 詹姆斯“天选之子”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "From This Point Forward" 詹姆斯“天选之子”大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。