LeBron XXIII "Grand Opening" EP

¥1,189 ¥1,399 15% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。LeBron XXIII "Grand Opening" EP 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。此鞋款的灵感源自勒布朗那场万众瞩目的职业首秀，以及伴他开启辉煌传奇的首双签名球鞋。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

星耀首秀

在全联盟瞩目之下，勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴，以一场狂揽 25 分、6 篮板、9 助攻并贡献 4 次抢断的震撼表演，宣告了自己的降临。此配色复刻了勒布朗在那场传奇首秀中所穿的战靴。元年款标志、经典耐克勾设计以及鞋面反复出现的雄狮印花皆一一再现。鞋口内侧铭刻的 2003 年 10 月 29 日比赛日期，标志着自那一刻起，勒布朗 23 年来一直恪守的典范标准就此确立。

任意统治

LeBron XXIII "Grand Opening" EP 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Grand Opening" EP 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

轻取胜局

LeBron XXIII "Grand Opening" EP 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。