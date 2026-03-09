LeBron XXIII "Heat Wave" EP

¥1,209 ¥1,399 13% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。这款 LeBron XXIII "Heat Wave" EP 詹姆斯“热火风暴”男子篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，带来出色响应速度。特别设计搭配醒目的虎纹和醒目的炫彩细节，灵感源自勒布朗在迈阿密热火队时的风采和气场。此鞋款搭载耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。

任意统治

LeBron XXIII "Heat Wave" EP 詹姆斯“热火风暴”男子篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ZoomX 内嵌式中底，塑就充沛回弹效果。碳板增加抗扭转性能，增强足部支撑力；多向抓地纹路，让你始终占得先机，稳据“王座”。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Heat Wave" EP 詹姆斯“热火风暴”男子篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你全场尽显王者姿态。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。