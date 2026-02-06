LeBron XXIII "Out For Redemption"

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 这款 LeBron XXIII "Out For Redemption" 詹姆斯大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。鞋款设计致敬勒布朗在 2008 年将荣耀带回美国本土的非凡时刻。耐穿橡胶外底，提供强劲抓地力。

救赎之队

2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在奥运会的篮球赛事上为美国队复仇，他欣然应允。此鞋款旨在致敬詹皇和他的祖国。我们采用了与美国队当时球鞋相同风格的图案，并将其应用于鞋面。我们还用同色系的海军蓝覆面包覆在鞋身上。鞋带和后跟点缀着金色细节，向为美国队带来荣耀的团队致敬。

任意统治

LeBron XXIII "Out For Redemption" 詹姆斯大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Out For Redemption" 詹姆斯大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "Out For Redemption" 詹姆斯大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。