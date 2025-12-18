LeBron XXIII "Stocking Stuffer"

¥999

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。这款 LeBron XXIII "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。“Stocking Stuffer”向勒布朗致敬，因为他总能在圣诞节当天为球迷送上惊喜般的精彩表现。

詹皇驾到，圣诞快乐！

每年圣诞节，真正忙碌的不只是圣诞老人，勒布朗·詹姆斯用一场场精彩比赛和一个个难忘瞬间，为节日增添了属于“詹皇”的特别记忆。这款鞋子采用匠心图案设计，覆以耀眼的光泽感装饰，点缀以红色和蓝色，尽显欢乐气氛。准备好打开你的礼物了吗？

任意统治

LeBron XXIII "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度，TPU 材质的中足支撑片，增强抗扭转性能；多向抓地纹路，让你始终快人一步，成为球场小王者。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”大童篮球鞋采用高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。