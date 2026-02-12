LeBron XXIII "The Chosen One and The One Who Chose"

¥849 ¥999 15% 折让

勒布朗驰骋赛场二十余年，依然能在攻防转换中快人一步，抢下篮板、完成关键时刻的致胜一击。 LeBron XXIII "The Chosen One and The One Who Chose" 詹姆斯“父子局”大童篮球鞋专为勒布朗量身打造，充分契合当今篮球对多面性、爆发力和快节奏的严苛要求。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。此鞋款设计旨在致敬勒布朗与儿子布朗尼父子同台、并肩作战的传奇时刻。

天选之子，自择之路

不对称设计，旨在致敬勒布朗和布朗尼于 2024 年 10 月 23 日共同征战湖人队赛季首场比赛，标志着 NBA 历史上首次父子同台。鞋款右脚充满勒布朗元素，以其标志性金色点缀，后跟饰有“CHOSEN 1”标志。黑紫相间的左脚旨在向布朗尼致敬，后跟饰有他的专属“1 WHO CHOSE”标志，诠释着这条由他自主开拓的篮球征程。两只鞋的鞋面巧妙融合大小王冠图案，大王冠致敬勒布朗长期以来的统治地位，小王冠则象征着布朗尼的未来潜力。

任意统治

LeBron XXIII "The Chosen One and The One Who Chose" 詹姆斯“父子局”大童篮球鞋搭载 Nike 先进的篮球产品技术，缔造出众的轻盈回弹性能。全掌型 ReactX 内嵌式中底，带来出色响应速度。

稳如磐石

无论是在禁区强攻，还是贴身逼抢，LeBron XXIII "The Chosen One and The One Who Chose" 詹姆斯“父子局”大童篮球鞋都能牢牢锁定双足。创新包裹系统采用中足弧形“王冠”结构设计，在动态启动或坚守防线时提供强劲稳定支撑，助你称霸全场。

轻取胜局

LeBron XXIII "The Chosen One and The One Who Chose" 詹姆斯“父子局”大童篮球鞋采用工艺提花鞋面与高端一体式内靴结构，实现轻质与奢华兼备。让你迅速到位，精准变向，直至锁定胜局。

迅疾畅动

人字形抓地底纹铸就强劲抓地力和出色场地感知力，助你抢占先机，从容凌驾王座觊觎者。