LeBron "Best In Class"
詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤
11% 折让
在这一届充满潜力球员的新秀班里，正是勒布朗拔得头筹，登上舞台与联赛专员握手，开启了长达 23 年的赛场统治传奇。 LeBron "Best In Class" 詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤采用匠心设计，带你重回 2003 年勒布朗在不夜城纽约听到自己的名字被念出的选秀之夜。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8543-045
其他细节
- 落肩设计，结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
