 
LeBron "Best In Class" 詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤 - 灰黑

LeBron "Best In Class"

詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤

在这一届充满潜力球员的新秀班里，正是勒布朗拔得头筹，登上舞台与联赛专员握手，开启了长达 23 年的赛场统治传奇。 LeBron "Best In Class" 詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤采用匠心设计，带你重回 2003 年勒布朗在不夜城纽约听到自己的名字被念出的选秀之夜。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IH8543-045

在这一届充满潜力球员的新秀班里，正是勒布朗拔得头筹，登上舞台与联赛专员握手，开启了长达 23 年的赛场统治传奇。 LeBron "Best In Class" 詹姆斯“状元及第”男子篮球T恤采用匠心设计，带你重回 2003 年勒布朗在不夜城纽约听到自己的名字被念出的选秀之夜。

其他细节

  • 落肩设计，结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
