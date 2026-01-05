LeBron "Bubble Boy"
詹姆斯“园区冠军”大童篮球T恤
鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。 尽管面临重重考验，他仍以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。 LeBron "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球T恤旨在致敬勒布朗那备受争议却无可复刻的第四个总冠军头衔。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IM6655-100
LeBron "Bubble Boy"
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
