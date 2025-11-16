 
LeBron "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球T恤 - 白色

LeBron "Bubble Boy"

詹姆斯“园区冠军”大童篮球T恤

¥229

鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。 尽管面临重重考验，他仍以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。 LeBron "Bubble Boy" 詹姆斯“园区冠军”大童篮球T恤旨在致敬勒布朗那备受争议却无可复刻的第四个总冠军头衔。


  • 显示颜色： 白色
  • 款式： IM6655-100

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
  • 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
