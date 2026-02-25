 
LeBron "Bubble Boy" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫 - 黑

LeBron "Bubble Boy"

Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫

鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。尽管面临重重考验，他仍以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。LeBron "Bubble Boy" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫旨在致敬勒布朗那备受争议却无可复刻的第四个总冠军头衔。


LeBron "Bubble Boy"

其他细节

Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖

产品细节

  • 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH8829-010

