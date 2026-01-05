LeBron "Bubble Boy"
Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫
10% 折让
鉴于当时特殊环境，勒布朗在 2020 年泡泡园区赢得的冠军或是其四冠之中异常艰难的一次。尽管面临重重考验，他仍以独步天下的领袖之姿率队突围，再夺王冠。LeBron "Bubble Boy" Nike Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫旨在致敬勒布朗那备受争议却无可复刻的第四个总冠军头衔。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8829-010
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
