 
LeBron "Chosen One" 詹姆斯“父子局”男子篮球T恤 - 灰黑

LeBron "Chosen One"

詹姆斯“父子局”男子篮球T恤

2024 年 10 月 24 日，当勒布朗和他的儿子布朗尼共同征战湖人队赛季首场比赛时，历史就此铸就。LeBron "Chosen One" 詹姆斯“父子局”男子篮球T恤采用针织面料搭配宽松版型，旨在致敬“The Chosen One”和“1 Who Chosen”首个父子组合灵感设计，纪念勒布朗与儿子布朗尼同台竞技、并肩作战的传奇时刻。


  • 显示颜色： 灰黑
  • 款式： IH8541-045

产品细节

  • 厚实棉料
  • 100% 棉
  • 可机洗
