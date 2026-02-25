2024 年 10 月 24 日，当勒布朗和他的儿子布朗尼共同征战湖人队赛季首场比赛时，历史就此铸就。LeBron "Chosen One" 詹姆斯“父子局”男子篮球T恤采用针织面料搭配宽松版型，旨在致敬“The Chosen One”和“1 Who Chosen”首个父子组合灵感设计，纪念勒布朗与儿子布朗尼同台竞技、并肩作战的传奇时刻。

