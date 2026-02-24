“决定”是勒布朗职业生涯中的一个关键时刻，但并非所有人都认同。但勇者自有天助，他的选择兑现成两枚迈阿密总冠军戒指，也把他的名字刻进传奇。宽松版型的棉质 LeBron "Good Intentions" 詹姆斯大童篮球T恤，致敬勒布朗的初心、那次不被理解的决定，以及最终赢来的荣耀时刻。

显示颜色： 白色

款式： IQ0684-100