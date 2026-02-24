“决定” 引发了所有人的复杂情绪。但毋庸置疑的是，那一刻引领勒布朗走向了最终目标——他的首个总冠军。LeBron "Good Intentions" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向夺冠之路上创造的历史致敬。

“决定” 引发了所有人的复杂情绪。但毋庸置疑的是，那一刻引领勒布朗走向了最终目标——他的首个总冠军。LeBron "Good Intentions" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒套头篮球连帽衫向夺冠之路上创造的历史致敬。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。