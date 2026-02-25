在全联盟瞩目之下，勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴，以一场狂揽 25 分、6 篮板、9 助攻并贡献 4 次抢断的震撼表演，宣告了自己的降临。LeBron "Grand Opening" 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球T恤采用针织面料结合宽松版型，灵感源自勒布朗的惊艳首秀，这标志着他 23 年来一直恪守的典范标准就此确立。

显示颜色： 灰黑

款式： IH8545-045