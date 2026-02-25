LeBron "Grand Opening"
詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球T恤
11% 折让
在全联盟瞩目之下，勒布朗脚踩 Zoom Generation 战靴，以一场狂揽 25 分、6 篮板、9 助攻并贡献 4 次抢断的震撼表演，宣告了自己的降临。LeBron "Grand Opening" 詹姆斯“惊艳首秀”男子篮球T恤采用针织面料结合宽松版型，灵感源自勒布朗的惊艳首秀，这标志着他 23 年来一直恪守的典范标准就此确立。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8545-045
其他细节
- 落肩设计，结合宽松版型，赋予T恤轻松休闲外观
- 针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
