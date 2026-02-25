LeBron "Heat Wave"
詹姆斯“热火风暴”男子篮球T恤
20% 折让
无论你对那支热火队的看法如何，都无法将目光移开，无法忽视那些既令其成为英雄又招致争议的比赛时刻。实际上，迈阿密每一晚的比赛都不容错过。LeBron "Heat Wave" 詹姆斯“热火风暴”男子篮球T恤采用针织面料结合宽松版型，灵感源自大胆自信、气势十足的球队风格。
- 显示颜色： 白色
- 款式： IH8571-100
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料柔软非凡，略带结构感，缔造舒适的日常穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
