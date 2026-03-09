这款充满原始气息的篮球T恤的设计灵感源自一支“史前级”对手——多年来一直被勒布朗压制的北境球队，多伦多猛龙队。LeBron "LeBronto" 詹姆斯大童篮球T恤，向球场王者致敬。针织面料塑就自然垂坠感，宽松剪裁带来充裕活动空间。

