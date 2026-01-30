2008 年，美国队邀请勒布朗·詹姆斯在那场盛大的篮球赛事上为美国队核心主力，他欣然应允。作为“救赎之队”的一员，勒布朗为美国队带来了荣耀。LeBron "Out For Redemption" Nike 詹姆斯男子篮球T恤采用柔软棉料，旨在致敬詹皇在那场赛事中的非凡表现，这也是他第一次摘得金牌。

显示颜色： 黑

款式： IH8563-045