LeBron "Point Forward"
Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫
面对所有关注与期待，勒布朗从不退缩。他反而欣然接受。LeBron "Point Forward" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫剪裁宽松，采用加绒针织面料，旨在庆祝勒布朗 17 岁时以篮球新星之姿，成为世界上最大的体育杂志封面人物。自那一刻起，身披 23 号战袍的他便聚焦了全世界的目光，众人皆欲见证这位天选之子将如何兑现旷世天赋。
- 显示颜色： 灰黑
- 款式： IH8820-045
其他细节
Nike Therma-FIT 技术具备出众的保暖性能，帮助在气温较低时保持温暖
产品细节
- 面料/连帽里料：52% 聚酯纤维/48% 棉。罗纹拼接：96% 棉/4% 氨纶
- 可机洗
