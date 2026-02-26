面对所有关注与期待，勒布朗从不退缩。他反而欣然接受。LeBron "Point Forward" Therma-FIT 詹姆斯男子加绒篮球套头连帽衫剪裁宽松，采用加绒针织面料，旨在庆祝勒布朗 17 岁时以篮球新星之姿，成为世界上最大的体育杂志封面人物。自那一刻起，身披 23 号战袍的他便聚焦了全世界的目光，众人皆欲见证这位天选之子将如何兑现旷世天赋。

显示颜色： 灰黑

款式： IH8820-045