“闭嘴，埋头打球”？不，勒布朗绝不如此。勒布朗表示：“我不会闭上嘴巴，埋头打球”。这短短一句话，激励了一代人勇敢而坚定地为信念发声。LeBron "Shut Up and Dribble" Nike 詹姆斯男子篮球T恤向勒布朗致敬：他不仅是运动员，更是倡导者和盟友。请相信，他会继续发声，永不沉默。

显示颜色： 黑

款式： IH8584-045