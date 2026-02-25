 
LeBron "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤 - 黑

LeBron "Stocking Stuffer"

圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤

20% 折让

过去二十年来，在圣诞节比圣诞老人还要卖力的球员？非詹皇莫属。勒布朗·詹姆斯在圣诞节比赛期间留下了无数令人难忘的精彩时刻，他拿下的分数甚至比圣诞老人送出的礼物还要多。LeBron "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤采用针织棉料结合宽松版型，向勒布朗在关键比赛日总能火力全开、引爆赛场的风采致敬。


  • 显示颜色：
  • 款式： IH8551-045

LeBron "Stocking Stuffer"

20% 折让

过去二十年来，在圣诞节比圣诞老人还要卖力的球员？非詹皇莫属。勒布朗·詹姆斯在圣诞节比赛期间留下了无数令人难忘的精彩时刻，他拿下的分数甚至比圣诞老人送出的礼物还要多。LeBron "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤采用针织棉料结合宽松版型，向勒布朗在关键比赛日总能火力全开、引爆赛场的风采致敬。

其他细节

  • 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
  • 针织棉料柔软非凡，略带结构感，缔造舒适的日常穿着体验

产品细节

  • 100% 棉
  • 可机洗
  • 显示颜色： 黑
  • 款式： IH8551-045

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。