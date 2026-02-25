LeBron "Stocking Stuffer"
圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤
20% 折让
过去二十年来，在圣诞节比圣诞老人还要卖力的球员？非詹皇莫属。勒布朗·詹姆斯在圣诞节比赛期间留下了无数令人难忘的精彩时刻，他拿下的分数甚至比圣诞老人送出的礼物还要多。LeBron "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤采用针织棉料结合宽松版型，向勒布朗在关键比赛日总能火力全开、引爆赛场的风采致敬。
- 显示颜色： 黑
- 款式： IH8551-045
其他细节
- 落肩衣袖结合宽松版型，赋予该T恤宽松休闲外观
- 针织棉料柔软非凡，略带结构感，缔造舒适的日常穿着体验
产品细节
- 100% 棉
- 可机洗
