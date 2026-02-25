过去二十年来，在圣诞节比圣诞老人还要卖力的球员？非詹皇莫属。勒布朗·詹姆斯在圣诞节比赛期间留下了无数令人难忘的精彩时刻，他拿下的分数甚至比圣诞老人送出的礼物还要多。LeBron "Stocking Stuffer" 圣诞系列詹姆斯“圣诞王牌”男子篮球T恤采用针织棉料结合宽松版型，向勒布朗在关键比赛日总能火力全开、引爆赛场的风采致敬。

显示颜色： 黑

款式： IH8551-045