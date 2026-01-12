LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克品质出众，致敬勒布朗经久不衰的詹皇风范。采用高密度针织外层与绗缝合成材质填充物，营造出众保暖效果，专为寒冷天气打造，堪称篮球干将的得力之选。

刺绣细节旨在向勒布朗致敬，包括衣袖上的雄狮图案和胸前的王冠标志。

LeBron Therma-FIT 詹姆斯男子保暖夹克品质出众，致敬勒布朗经久不衰的詹皇风范。采用高密度针织外层与绗缝合成材质填充物，营造出众保暖效果，专为寒冷天气打造，堪称篮球干将的得力之选。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。