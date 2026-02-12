 
LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋 - 仙人掌绿/爆炸粉/黑

LeBron TR 1

詹姆斯男子训练鞋

17% 折让

穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。 外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，应你所需，助你畅快开练。


  • 显示颜色： 仙人掌绿/爆炸粉/黑
  • 款式： FJ6151-301

LeBron TR 1

17% 折让

穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。 外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，应你所需，助你畅快开练。

其他细节

  • 外底融入凸起纹路，缔造出众抓地力
  • 鞋带处 Flywire 飞线设计，塑就稳固贴合感

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 后跟和前足融入弯曲凹槽
  • 显示颜色： 仙人掌绿/爆炸粉/黑
  • 款式： FJ6151-301

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。