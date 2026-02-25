LeBron TR 1
詹姆斯男子训练鞋
27% 折让
穿上 LeBron TR 1 詹姆斯男子训练鞋，练出勒布朗风范。 外底采用凸起底纹和弯曲凹槽设计，结合鞋带处 Flywire 飞线设计，应你所需，助你畅快开练。
- 显示颜色： 丝绒棕/幻影灰白/黑
- 款式： FJ6151-201
其他细节
- 外底融入凸起纹路，缔造出众抓地力
- 鞋带处 Flywire 飞线设计，塑就稳固贴合感
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 后跟和前足融入弯曲凹槽
