LeBron "Uncharted"
詹姆斯大童加绒套头连帽衫
34% 折让
2024 年，勒布朗以职业生涯总得分突破四万大关的壮举创下 NBA 历史新篇。如今，在未知领域里，他已无对手，只剩突破自己。LeBron "Uncharted" 詹姆斯大童加绒套头连帽衫采用超宽松版型，舒适又实穿，彰显不朽传奇风采。温暖舒适且百搭出众，助你突破限制，勇往直前。
- 显示颜色： 灰黑/湛黄
- 款式： IM7404-045
其他细节
- 针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
- 超宽松版型，营造充裕空间，助力自如畅动，轻松叠搭
产品细节
- 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
- 可机洗
