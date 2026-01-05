 
LeBron "Uncharted" 詹姆斯大童加绒套头连帽衫 - 灰黑/湛黄

24% 折让

2024 年，勒布朗以职业生涯总得分突破四万大关的壮举创下 NBA 历史新篇。如今，在未知领域里，他已无对手，只剩突破自己。LeBron "Uncharted" 詹姆斯大童加绒套头连帽衫采用超宽松版型，舒适又实穿，彰显不朽传奇风采。温暖舒适且百搭出众，助你突破限制，勇往直前。


  • 显示颜色： 灰黑/湛黄
  • 款式： IM7404-045

LeBron "Uncharted"

其他细节

  • 针织面料表面顺滑，内里加绒，打造可轻松叠搭的温暖佳选
  • 超宽松版型，营造充裕空间，助力自如畅动，轻松叠搭

产品细节

  • 面料：76% 棉/24% 聚酯纤维。连帽里料：100% 棉
  • 可机洗
    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    特别提醒：如产品采用了加绒设计（内里经起绒工艺处理），基于该工艺的特殊性，可能存在浮毛掉落的现象，建议在初次穿着前进行清洗。如有介意，请谨慎选购。

