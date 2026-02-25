现役球员中，能跻身四万分俱乐部的究竟有几人？ 唯此一人——詹皇。 LeBron "Uncharted" 詹姆斯无人之境男子篮球T恤采用针织面料与宽松版型，致敬勒布朗作为历史得分王的非凡成就， 赞颂他恒久的职业生涯与始终如一的高水准表现：探索未知领域，有备而行方能制胜。

显示颜色： 黑

款式： IH8537-045