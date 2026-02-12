LeBron Witness 9
「电玩闪码」系列詹姆斯大童篮球鞋
17% 折让
当勒布朗需要全力以赴时，一双能助他状态满格、全场驰骋的战靴必不可少。 LeBron Witness 9 詹姆斯大童篮球鞋采用全掌型回弹缓震泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。 这款焕新打造的战靴采用简约利落的设计，带来出众迈步体验。
- 显示颜色： 空间蓝/明亮紫/冲击绿/漂白宝石绿
- 款式： HV2269-400
LeBron Witness 9
舒适迈步
全掌型泡绵中底塑就回弹缓震性能，助你在比赛中尽享轻盈脚感。
稳固贴合
合成材质鞋面经久耐穿，同时助你畅享舒适穿着感受。
多种地面，轻松驾驭
外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。 其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。
其他细节
- 富有支撑力的系带系统和织带环，塑就稳固贴合感
- 鞋舌覆面融入打孔设计，营造出色透气效果
产品细节
- 经典鞋带
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
