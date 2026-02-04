LeBron Witness 9
詹姆斯大童篮球鞋
11% 折让
勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯大童篮球鞋采用回弹泡绵、合成材质鞋面和耐穿橡胶外底，为孩子提供支撑，让双脚能够轻柔落地。
- 显示颜色： 大学蓝/深藏青/爆炸绿黄/黑
- 款式： IQ0825-400
产品细节
- 中帮版型
- 经典鞋带
