 
LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋 - 空间蓝/明亮紫/冲击绿/漂白宝石绿

LeBron Witness 9

詹姆斯幼童篮球鞋

¥569
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

当勒布朗需要全力以赴时，一双能助他状态满格、全场驰骋的战靴必不可少。 LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋采用全掌型回弹缓震泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满横扫赛场。 这款焕新打造的战靴采用简约利落设计，塑就出众迈步体验。


  • 显示颜色： 空间蓝/明亮紫/冲击绿/漂白宝石绿
  • 款式： HV2268-400

舒适迈步

全掌型泡绵中底塑就回弹缓震性能，助孩子在比赛中尽享轻盈脚感。

稳固贴合

合成材质鞋面经久耐穿，同时助孩子畅享舒适穿着感受。

多种地面，轻松驾驭

外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力。 其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿。

其他细节

  • 富有支撑力的系带系统和织带环，塑就稳固贴合感
  • 鞋舌覆面融入打孔设计，营造出色透气效果

产品细节

  • 经典鞋带
