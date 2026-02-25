 
LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋 - 大学蓝/深藏青/爆炸绿黄/黑

LeBron Witness 9

詹姆斯幼童篮球鞋

21% 折让

勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。


  • 显示颜色： 大学蓝/深藏青/爆炸绿黄/黑
  • 款式： IQ0824-400

其他细节

  • 柔软泡绵中底铸就回弹缓震性能，助你在球场上尽享轻盈脚感
  • 合成材质鞋面与鞋带巧妙结合，塑就出众包覆效果和稳固贴合感
  • 外底采用橡胶材质，提供出众的侧向支撑力其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿

产品细节

  • 经典鞋带
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 大学蓝/深藏青/爆炸绿黄/黑
  • 款式： IQ0824-400

