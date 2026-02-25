勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。

勒布朗需要一双值得信赖的战靴来大展身手。出色的缓震性能、抓地力和稳定性都不可或缺。LeBron Witness 9 詹姆斯幼童篮球鞋采用弹性泡绵、合成材质鞋面与耐穿橡胶外底，塑就出众包覆效果和柔软着地体验，演绎詹皇风范。

该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。