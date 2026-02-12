 
LeBron Witness 9 EP 詹姆斯男子篮球鞋 - 大学深蓝/大学深蓝/清透蓝/白色

LeBron Witness 9 EP

詹姆斯男子篮球鞋

22% 折让

当勒布朗需要深度调动他那似乎永无止境的体能储备时，一双能支持他全场驰骋、持续爆发的战靴必不可少。LeBron Witness 9 EP 詹姆斯男子篮球鞋采用回弹的全掌型 ReactX 泡绵中底，助力詹皇施展敏捷身手，活力满满纵横赛场。这款战靴采用简约利落的设计，打造出色迈步体验。耐穿橡胶外底，提供可驾驭户外球场的强劲抓地力。


  • 显示颜色： 大学深蓝/大学深蓝/清透蓝/白色
  • 款式： II7521-400

其他细节

  • 全掌型 ReactX 泡绵中底，提供出色的回弹性能，同时塑就稳定舒适脚感，助你保持充沛活力，打造出色速度表现与弹跳能力
  • 合成材质鞋面助你畅享舒适感受
  • 外底采用橡胶材质，无论室内室外，都能提供出众的侧向支撑力，其从鞋头延伸至后跟，经久耐穿
  • 富有支撑力的系带系统和织带鞋眼，塑就稳固贴合感

产品细节

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
