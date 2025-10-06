 
Nike Life 情人节男子牛仔夹克 - 中蓝

Nike Life

情人节男子牛仔夹克

47% 折让

售罄：

此配色当前无货

Nike Life 男子牛仔夹克采用牛仔面料，演绎个性风范。宽松工装风无衬里设计结合三针缝线细节，提升耐穿性，助你自如畅动，轻松叠搭。


  • 显示颜色： 中蓝
  • 款式： HQ1469-441

其他细节

  • Nike Life 系列从各种日常活动中汲取设计灵感，造就兼具上乘质感和隽永外观的优质单品
  • 经典正面口袋饰有缝线细节，便于快速收纳物品
  • 五扣式开襟设计，便于打造丰富叠搭造型和多元风格

产品细节

  • 右侧设有内置胸袋
  • 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。