情人节男子牛仔夹克
Nike Life 男子牛仔夹克采用牛仔面料，演绎个性风范。宽松工装风无衬里设计结合三针缝线细节，提升耐穿性，助你自如畅动，轻松叠搭。
- 显示颜色： 中蓝
- 款式： HQ1469-441
其他细节
- Nike Life 系列从各种日常活动中汲取设计灵感，造就兼具上乘质感和隽永外观的优质单品
- 经典正面口袋饰有缝线细节，便于快速收纳物品
- 五扣式开襟设计，便于打造丰富叠搭造型和多元风格
产品细节
- 右侧设有内置胸袋
- 左侧胸部饰有刺绣耐克勾勾
- 100% 棉
- 可机洗
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
