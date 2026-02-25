 
Nike Life 情人节系列男子长袖法兰绒衬衫 - 黑曜石色/黑曜石色/黑

Nike Life

情人节系列男子长袖法兰绒衬衫

20% 折让

Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 情人节系列男子长袖法兰绒衬衫采用耐穿梭织斜纹面料，搭配超宽松版型。带纽扣的胸前口袋，方便收纳。


  • 显示颜色： 黑曜石色/黑曜石色/黑
  • 款式： IF1046-451

产品细节

  • Nike Life 标签
  • 后领内侧挂环设计
  • 100% 棉
  • 可机洗
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。