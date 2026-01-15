Nike Life
男子短袖复古运动上衣
¥699
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子短袖复古运动上衣采用厚实挺括的大麻纤维混纺面料制成。超宽松版型设计，搭配落肩设计，塑就时尚外观。
- 显示颜色： 椰奶色/大学红/黑
- 款式： IF2230-113
产品细节
- 毛毡字母贴片
- Nike Life 标签
- 55% 大麻纤维/45% 聚酯纤维
- 可机洗
