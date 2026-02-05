Nike Life
男子短袖宽松针织上衣
¥449
Nike Life 系列服装堪称日常穿搭佳选。耐穿百搭，焕新演绎经典男装。Nike Life 男子短袖宽松针织上衣版型宽松，让你轻松穿出休闲利落的风格。针织棉料质感柔软，略带自然垂坠效果。
- 显示颜色： 幻影灰白
- 款式： II4380-030
产品细节
- 罗纹衣领
- 面料/罗纹拼接：100% 棉
- 可机洗
